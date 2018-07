Berlin (AFP) Boxchampion Wladimir Klitschko will mit seinem Weltmeisterschaftskampf am Samstag auch eine politische Botschaft aussenden. Er "hoffe, dass dieser Kampf den Menschen in der Ukraine Gefühle der Einheit geben wird", sagte Klitschko dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe) laut einer vorab verbreiteten Mitteilung. "Im Ring wird einer stehen, der die ganze Ukraine vertritt", versicherte er. Der seit zehn Jahren ungeschlagene Klitschko tritt am Samstag im nordrhein-westfälischen Oberhausen gegen den Australier Alex Leapai zu seinem 25. Weltmeisterschaftskampf an.

