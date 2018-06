Quito (AFP) Der ecuadorianische Präsident Rafael Correa hat 20 militärische Mitarbeiter der US-Botschaft zum Verlassen des Landes aufgefordert. Wie ein Sprecher der Botschaft in der Hauptstadt Quito am Freitag mitteilte, bekräftigte der linksgerichtete Staatschef damit eine entsprechende Anordnung vom 7. April. Die US-Regierung respektiere das Recht Ecuadors, als "souveräne" Nation die Pentagon-Mitarbeiter auszuweisen. Zugleich bedaure sie, dass dadurch die beiderseitige Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen "ernsthaft eingeschränkt" werde.

