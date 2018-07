Köln (SID) - Dem Favoritenschreck ERC Ingolstadt fehlt nur noch ein Sieg zum ersten Meistertitel. Der Vorrundenneunte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bezwang im fünften Play-off-Finale den achtmaligen Champion Kölner Haie nach zweimaligem Rückstand mit 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung und ging in der "Best-of-seven"-Serie mit 3:2 in Führung. Die Oberbayern schlagen am Sonntag (14.30 Uhr/ServusTV) in eigener Halle zum Matchball auf.

"Jetzt sind wir Favorit, jetzt wollen wir Meister werden", sagte ERC-Trainer Niklas Sundblad bei ServusTV: "Wir kämpfen und kämpfen, das ist eine Stärke von uns. Wir haben einen super Charakter und schießen derzeit viele Tore."

Für die Ingolstädter, die zuvor Titelverteidiger Eisbären Berlin und Vorrundenprimus Hamburg Freezers ausgeschaltet hatten, trafen Robert Sabolic (31.), Thomas Greilinger (37.), Patrick Köppchen (44.) und Travis Turnbull (70.). Marcel Ohmann (9.), Philip Gogulla (12.) und Torsten Ankert (39.) hatten die Haie vor 18.571 Zuschauern in der ausverkauften Kölnarena zweimal in Führung gebracht.

Mit Spiel sechs am Sonntag wird die Finalserie zur längsten in der deutschen Eishockey-Geschichte. Die DEL hatte sie in dieser Saison erstmals auf maximal sieben Spiele angesetzt, vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig.