Köln (dpa) - Der ERC Ingolstadt kann seine Aufholjagd in der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag mit dem ersten Titel der 50-jährigen Vereinsgeschichte krönen. In einem dramatischen fünften Spiel holte sich der vermeintliche Außenseiter mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den Kölner Haien den dritten Sieg nacheinander und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:2 vorn. In der 70. Minute ließ Matchwinner Travis Turnbull die Ingolstädter jubeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.