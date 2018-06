Lausanne (SID) - Der lettische Eishockey-Spieler Ralfs Freibergs ist bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi gedopt gewesen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) gab am Freitag bekannt, dass der 22-Jährige offiziell von den Spielen ausgeschlossen worden sei, da eine am 22. Februar abgegebene Urin-Probe in A- und B-Probe positiv auf eine nicht näher genannte verbotene Substanz ausgefallen sei.

Freibergs wurde vom IOC nachträglich für das verlorene Viertelfinale der Letten gegen Kanada (1:2) disqualifiziert, seine Urkunde für den achten Platz muss der für die Bowling Green State University/US-Bundesstaat Ohio aktive Verteidiger zurückgeben.

Damit sind aus Sotschi nun insgesamt acht positive Dopingtests bekannt. Vor Freibergs waren bereits dessen Teamkollege Vitalijs Pavlovs, die deutsche Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle, die Skilangläufer Johannes Dürr (Österreich) und Maryna Lisogor (Ukraine), die Bobfahrer William Frullani (Italien) und Daniel Zalewski (Polen) sowie der schwedische Eishockey-Star Nicklas Bäckström positiv getestet worden.