Berlin (dpa) - Alfons Hörmann macht Druck, Sportdirektor Günter Schumacher räumt seine Mitverantwortung für Missstände im deutschen Eisschnelllauf ein.

Vor der wichtigen Klausur-Tagung der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft hat der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) den Verband aufgefordert, die versprochene Aufarbeitung der historischen Sotschi-Pleite voranzutreiben. Eine "kraftvolle Kurskorrektur" sei notwendig, sagte Hörmann der Nachrichtenagentur dpa. Nach der Olympia-Ernüchterung ohne Medaillen will der Verband von Montag bis Donnerstag auf Schloss und Gut Liebenberg die Neuausrichtung diskutieren und Fehler schonungslos analysieren.

46 Kader-Athleten hatten unlängst in einem kritischen "Strategiepapier" Versäumnisse des Verbandes angeprangert und zwingende Veränderungen gefordert. "Die Athleten haben mir diesen Brief in Kopie zukommen lassen. Der Inhalt stimmt sehr nachdenklich und zeigt, dass vor den Verantwortlichen im deutschen Eisschnelllauf ein großer Berg von Aufgaben liegt, der dringend angepackt werden muss", sagte Hörmann.

Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein war noch einen Schritt weiter gegangen und hatte im Interview der "Berliner Morgenpost" unverblümt den Rücktritt von Sportdirektor Günter Schumacher gefordert. Dieser räumte am Freitag erstmals öffentlich eine Mitverantwortung für die Misere ein, nachdem die deutschen Eisschnellläufer in Sotschi erstmals seit 50 Jahren ohne Olympia-Medaille geblieben waren.

"Natürlich bin ich mitverantwortlich für alle sportlichen Belange", sagte Schumacher der Nachrichtenagentur dpa. "Die Kritik ist teilweise nachvollziehbar. Zum Beispiel das erforderliche 'Controlling' konnte ich vom Zeitbudget nicht zu 100 Prozent erfüllen. Auf der anderen Seite hat die Causa CP viel Zeit und Energie in den letzten fünf Jahren gebunden", ergänzte Schumacher.

Zur Rücktrittsforderung Pechsteins sagte Schumacher: "Ich will das nicht weiter interpretieren bzw. kommentieren. Sie überrascht immer wieder Personen mit ihren zum Teil spontanen Formulierungen. Mir hat sie das persönlich nicht mitgeteilt."

Mit personellen Konsequenzen in der DESG-Führungsriege ist nach dpa-Informationen in Liebenberg nicht zu rechnen. Alfons Hörmann wollte die Frage, inwieweit die DESG beim Festhalten am derzeitigen Führungspersonal sogar mit der Kürzung finanzieller Mittel rechnen muss, nicht abschließend beantworten. "Die Frage der künftigen Förderung steht und fällt sicher mit dem nun zu erarbeitenden Konzept. Erst wenn dieses auf dem Tisch liegt, können wir konkret über die künftige Förderung sprechen, denn sie muss zielgerichtet sein", sagte der Spitzenfunktionär.

Zugleich machte sich Hörmann für eine enge Einbindung der Athleten beim angestrebten Neuanfang stark. "Nur eine von allen Beteiligten getragenen Neuaufstellung kann Basis für zukünftige Erfolge sein", meinte Hörmann. "Die Neuausrichtung ist zudem Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Fördermitteln, die vom Bundestag bewilligt und vom BMI bereitgestellt werden."