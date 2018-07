Paris (AFP) In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit erneut angestiegen und hat damit einen neuen historischen Höchstwert erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im März im Vergleich zum Vormonat aber nur minimal um 1600 zu, wie das Arbeitsministerium in Paris am Freitagabend mitteilte. Damit sind in Frankreich rund 3,349 Millionen Menschen arbeitslos, so viele wie nie zuvor. Der neue Arbeitsminister François Rebsamen sprach von einer weiteren "Stabilisierung" der Arbeitslosenzahlen, wie sie bereits seit vergangenem Herbst beobachtet werde.

