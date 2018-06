Lille (AFP) Zweifelhafte Ehre für Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn: Nach dem in mehrere Sex-Skandale verwickelten früheren französischen Spitzenpolitiker wird in Belgien ein Bordell benannt. Das "DSK" werde kommende Woche im belgischen Ort Blaton nahe der Grenze zu Frankreich eröffnen, sagte Bordellbetreiber Dominique Alderweireld am Donnerstagabend. In Frankreich wird Strauss-Kahn, der am Freitag 65 Jahre alt wurde, nach den Anfangsbuchstaben seines Namens häufig "DSK" genannt. Bei dem Freudenhaus steht die Abkürzung offiziell für "Dodo Sex Klub" - Dodo ist der Spitzname von Zuhälter Alderweireld.

