Bochum (SID) - Arminia Bielefeld darf dank Ben Sahar wieder vom Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga träumen. Der Israeli ebnete dem Tabellen-Vorletzten beim 4:1 (3:0) beim VfL Bochum mit einem Doppelpack den Weg zum vierten Auswärtssieg. Mit 31 Punkten schloss die Mannschaft von Trainer Norbert Meier zwei Spieltage vor Saisonende zumindest bis Sonntag zu Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz auf.

"Das war ein eindrucksvolles Lebenszeichen. Großes Kompliment an unsere Mannschaft", sagte Meier. Bochums Coach Peter Neururer war dagegen gefrustet: "Es bleibt die unglaubliche Enttäuschung, dass wir unser Minimalziel Klassenerhalt heute nicht erreichen konnten."

Sahar erzielte in der 14. und 31. Minute seine Saisontore Nummer zwei und drei für den Aufsteiger, Fabian Klos (39.) erhöhte noch vor der Pause. Arminias Patrick Schönfeld scheiterte zudem in der 24. Minute mit einem Foulelfmeter an VfL-Keeper Andreas Luthe. Für Bochum, das mit 37 Punkten den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, verkürzte Heiko Butscher (72.). Christian Müller (87.) sorgte für die Entscheidung und den höchsten Auswärtssieg der Bielefelder seit Dezember 2011 (5:2 beim VfB Stuttgart II).

Die zuvor siebenmal sieglosen Bielefelder überzeugten von Beginn an mit Leidenschaft und Spielfreude, die Bochumer traten dagegen besonders vor der Pause desolat auf. Sahar, der erst in der Vorwoche sein erstes Tor für die Arminia geschossen hatte, legte erst mit links, dann mit rechts den Grundstein zum Sieg. Wenig später umkurvte Klos nach einem Schönfeld-Pass Luthe, nach der Pause geriet der Sieg trotz Butschers Treffer nicht mehr in Gefahr.

Beste Spieler der Arminia waren Doppel-Torschütze Sahar und Klos. Bei Bochum überzeugten Paul Freier und Florian Jungwirth zumindest in Ansätzen.