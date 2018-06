Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf Angreifer Arkadiusz Milik verzichten. Die Leihgabe von Bayer Leverkusen hat sich eine Risswunde am Knie zugezogen und muss rund eine Woche pausieren. Neben Milik fehlt weiter der langzeitverletzte Jan Moravek.

Trainer Markus Weinzierl gab am Freitag zu, dass der FCA noch immer mit einem Auge auf die Europa League schiele. "Wir wollen zu Hause gewinnen und damit unseren achten Tabellenplatz festigen. Nach dem Spiel schauen wir dann, wie groß der Rückstand auf Rang sieben ist", sagte der 39-Jährige. Augsburg hat drei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Rückstand auf den FSV Mainz 05 auf Platz sieben, der in diesem Jahr zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Das Duell mit Hamburg nannte Weinzierl eine "interessante Aufgabe. Der HSV hat selbst gesagt, dass es in dieser Partie um die Existenz geht. Darauf werden wir eingestellt sein."