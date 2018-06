Athen (AFP) Die griechische Bahn nimmt den wegen der Krise ausgesetzten Bahnverkehr auf den Balkan wieder auf. Vom 10. Mai an werde der "Hellas Express" täglich vom nordgriechischen Thessaloniki nach Sofia in Bulgarien, Skopje in Mazedonien und die serbische Hauptstadt Belgrad fahren, teilte die Bahngesellschaft Trainose am Freitag mit. Nach großen finanziellen Schwierigkeiten habe sich die Lage von Trainose soweit verbessert, dass die Bahnverbindung wieder aufgenommen werden könne.

