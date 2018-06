Bagdad (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf eine Kundgebung vor der Parlamentswahl im Irak sind in der Hauptstadt Bagdad am Freitag mindestens 28 Menschen getötet worden. Dutzende Menschen wurden zudem nach Behördenangaben verletzt, als zunächst eine Autobombe explodierte und sich danach ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Zu den Attentaten bekannte sich die sunnitische Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.