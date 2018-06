Bei einer weiteren Eskalation im Osten der Ukraine will sich Russland an den Weltsicherheitsrat wenden und eine Sondersitzung anstreben. Das sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin am Freitag im Moskauer Staatsfernsehen. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow verurteilte das Vorgehen der Kiewer Übergangsregierung gegen die prorussischen Separatisten. Die Ukraine führe einen "Krieg gegen ihr eigenes Volk", sagte Lawrow. Die Verantwortlichen für die "Anti-Terror-Operation" hätten "blutige Verbrechen" zu verantworten.

Am Donnerstag hatten ukrainische Sicherheitskräfte mehrere prorussische Aktivisten getötet. Der Einsatz soll auch am Freitag nach Regierungsinformationen fortgeführt werden. Bewaffnete Separatisten besetzten seit Wochen Regierungs- sowie Verwaltungsgebäude im Osten und Südosten der Ukraine.

Die USA forderten Russland auf, die Situation zu deeskalieren und ihren Einfluss geltend zu machen. Zudem halte sich Russland an den Genfer Friedensplan, laut dem illegal bewaffnete Milizen entwaffnet und besetzte Gebäude geräumt werden müssten.