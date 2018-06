Kiew (dpa) - Prorussische Separatisten haben in der krisengeschüttelten Ostukraine einen Armeehubschrauber zerstört. Ein Scharfschütze habe auf dem Militärflugplatz in Kramatorsk in den Tank der am Boden stehenden Maschine geschossen, sagte der Chef des Antiterrorzentrums, Wassili Krutow.

Der Hubschrauber vom Typ Mi-8 sei explodiert, der Pilot sei beim Sprung aus der Maschine verletzt worden.

Die Sicherheitskräfte würden ihre "Anti-Terror-Operation" unverändert fortsetzen, sagte Krutow. So versuchten Sondereinheiten, die Stadt Slawjansk abzuriegeln. "Damit soll verhindert werden, dass die prorussischen Kräfte Verstärkung erhalten", sagte er.

Krutow bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass am Vortag bei Zusammenstößen in Slawjansk fünf prorussische Aktivisten getötet worden waren. Ein Militärangehöriger sei verletzt worden.

Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko machte unterdessen Kremlchef Wladimir Putin "persönlich verantwortlich" für den Tod des Politikers Wladimir Rybak von ihrer Vaterlandspartei. "Der Krieg, welcher der Ukraine aufgezwungen wurde, wird zum Ende Ihres Regimes", schrieb Timoschenko in einem Offenen Brief an den russischen Präsidenten. Rybak war vor wenigen Tagen nahe Slawjansk ermordet gefunden worden.