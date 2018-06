Kuala Lumpur (AFP) Zum Stand der Suche nach der verschollenen Maschine MH370 will die malaysische Regierung in der kommenden Woche einen Bericht veröffentlichen. Derzeit sei ein "internes Ermittlungsteam von Experten" noch mit der Durchsicht des Reports beschäftigt, sagte Regierungschef Najib Razak dem US-Sender CNN, der das Interview am Donnerstagabend (Ortszeit) ausstrahlte. Es sei aber wahrscheinlich, dass der Bericht kommende Woche veröffentlicht werde.

