München (dpa) - Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat Spekulationen um einen Deal im Münchner Bestechungsprozess zurückgewiesen.

"Nein, das ist totaler Nonsens und Müll. Ich will mich nicht freikaufen", sagte der Brite der "Bild"-Zeitung am Tag nach dem Prozessauftakt. Der 83-Jährige muss sich vor dem Landgericht München wegen Bestechung und Anstiftung zur Untreue in einem besonders schweren Fall verantworten. "Warum sollte ich einen Deal wollen? Ich sage dem Gericht die Wahrheit darüber, wie alles abgelaufen ist", betonte Ecclestone. Er weist den Vorwurf zurück, den früheren BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky bestochen zu haben.

Bericht "Bild"-Zeitung