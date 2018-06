Seoul (AFP) Während des Besuchs von US-Präsident Barack Obama in Südkorea hat der Norden die Festnahme eines jungen US-Bürgers bekannt gegeben. Der 24-jährige Tourist, dessen Name als Miller Matthew Todd angegeben wurde, sei am 10. April bei der Einreise nach Nordkorea wegen seines "unbedachten Verhaltens" festgenommen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Demnach befindet sich der Mann weiter in Haft, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

