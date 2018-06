Seoul (dpa) - Taucher haben in der gesunkenen südkoreanischen Fähre "Sewol" laut einem CNN-Bericht in einem Raum die Leichen von 48 Mädchen entdeckt. Sie alle hätten Schwimmwesten getragen, zitierte der US-Nachrichtensender südkoreanische Offizielle.

In der Kabine sei eigentlich nur Platz für 30 Passagiere gewesen. Es sei daher zu vermuten, dass viele Fahrgäste in diesen Raum gerannt seien, als das Schiff kenterte. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil die Sicht schlecht sei und herumschwimmende Gegenstände den Weg versperrten.

Unterdessen sitzen vier weitere Besatzungsmitglieder wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit in Untersuchungshaft. Ein Gericht in der Stadt Mokpo habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die vier Crewmitglieder - darunter zwei leitende technische Offiziere - erlassen, berichtete der Rundfunksender KBS. Wenige Tage nach dem Unglück am Mittwoch vergangener Woche waren bereits der Kapitän, die dritte Offizierin und der Steuermann verhaftet worden. Sie sollen das sinkende Schiff mit 476 Menschen an Bord im Stich gelassen haben. D ie Suche nach Vermissten ging weiter.

Die vier Crewmitglieder werden beschuldigt, ihre Verantwortungspflicht zum Schutz der Fahrgäste nicht erfüllt und damit den Tod vieler Passagiere - darunter zum größten Teil Jugendliche auf einem Schulausflug - in Kauf genommen zu haben. Den Berichten zufolge wurden bislang elf Angehörige der Besatzung festgenommen.

Die Unglücksursache für das Kentern des 6825-Tonnen-Schiffes vor der Südwestküste ist weiter unklar. Die Ermittler gehen menschlichem Versagen wie auch möglichen technischen Fehlern nach. Ein Grund könnte sein, dass die etwa 3500 Tonnen schwere Ladung auf der Auto- und Personenfähre nicht richtig gesichert worden sei, berichtete der staatliche Sender Arirang. Die Fahrzeuge und Container könnten verrutscht sein, so dass das Schiff in Schieflage geriet.

Nach Angaben der Ermittler kenterte das Schiff an der Stelle, wo es einen Kurswechsel vorgenommen hatte. Laut Arirang war vor dem Unglück auch ein Problem an der Steuerung festgestellt worden, ohne dass der Defekt behoben wurde.

Hunderte Taucher suchten noch nach Vermissten. Dutzende von Angehörigen beschuldigten nach Berichten des südkoreanischen Fernsehens die Einsatzleitung, nicht alle verfügbaren Kräfte für die Bergungsaktion einzusetzen. Unter anderem verlangten sie, neben Tauchern der Küstenwache und Marine auch wieder zivile Taucher an der Suche zu beteiligen. Der Chef der Küstenwache habe zugesagt, den Forderungen nachkommen zu wollen, hieß es.

