Stockholm (AFP) Nach der Bombendrohung eines Passagiers ist ein norwegisches Linienflugzeug am Freitag in Schweden notgelandet. Der Fluggast habe angegeben, im Frachtraum eine Bombe platziert zu haben, teilte die schwedische Polizei mit. Der Pilot habe der Flugaufsicht daraufhin ein mögliches "verdächtiges Objekt" gemeldet und sei in Göteborg gelandet.

