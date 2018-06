London (SID) - Die Wassersprung-Weltmeister Patrick Hausding (Berlin) und Sascha Klein (Dresden) haben in der Weltserie ihren dritten Podestplatz erzielt. Das Duo belegte am Freitag beim dritten Saisonwettbewerb in London im Synchronspringen vom Turm mit 425,82 Punkten den dritten Platz. Der Sieg ging an die favorisierten Chinesen Yang Jian/Chen Aisen (479,13) vor Alexander Bondar/Maxim Dolgow aus der Ukraine (448,26).

Vom 3-m-Brett enttäuschte Hausding an der Seite von Stephan Feck (Leipzig). Die WM-Vierten, die das Springen der Weltserie in Dubai im März gewonnen hatten, mussten sich mit dem achten und letzten Platz zufrieden geben (385,56). Es siegten die chinesischen Weltmeister He Chong/Qin Kai (469,41), bei den Frauen gewannen Shi Tingmao/Wu Minxia (China/332,40).

Im Jahr der Heim-EM in Berlin waren Hauding und Klein bei den Stationen in Peking und Dubai jeweils Zweiter geworden. Bei den Frauen siegten in London vom Turm die chinesischen Weltmeisterinnen Chen Roulin/Liu Huixia (334,14), die sich vor den Britinnen Sarah Barrow/Tonia Couch (321,24) und Meaghan Benefetio/Roseline Filion aus Kanada (316,11) durchsetzten.