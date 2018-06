Mesa (dpa) – Schwimmstar Michael Phelps hat bei seinem Comeback die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Rekord-Olympiasieger aus den USA verlor beim Grand Prix-Meeting in Mesa/Arizona das Finale über die 100 Meter Schmetterling gegen seinen Landsmann und Dauerrivalen Ryan Lochte. 18 Monate nach seinem letzten Start hatte Phelps mit einer Zeit von 52,13 Sekunden zwei Zehntel Rückstand auf Lochte. Phelps tritt in Mesa noch über die 50 Meter Freistil an. Zuletzt hatte er im August 2012 bei den Sommerspielen in London geschwommen.

