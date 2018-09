Mesa (dpa) - Schwimmstar Michael Phelps hat bei seinem Comeback die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Rekord-Olympiasieger aus den USA verlor beim Grand-Prix-Meeting in Mesa/Arizona das Finale über die 100 Meter Schmetterling gegen seinen Landsmann Ryan Lochte.

628 Tage nach seinem letzten Start hatte der Weltrekordhalter und dreimalige Olympiasieger über diese Distanz mit 52,13 Sekunden zwei Zehntel Rückstand auf seinen Dauerrivalen. Lochte schwamm mit 51,93 Sekunden die zweitschnellste Zeit des Jahres.

Phelps hatte sich am Vormittag im Freiluft-Becken des Skyline Aquatic Center in 52,84 Sekunden als Vorlaufschnellster für das Finale qualifiziert. Ursprünglich wollte der 28-Jährige auch über die 100 Meter Freistil starten, sagte dies jedoch ab. Am Freitag tritt er noch über die 50 Meter Freistil an. Zuletzt hatte Phelps im August 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London geschwommen.

Über die 100 Meter Freistil zeigte sich Nathan Adrian bereits in guter Form. Der amerikanische Olympiasieger gewann in 48,23 Sekunden, Lochte schlug als Vierter an. Weltmeisterin Katie Ledecky (USA) entschied das Rennen über die 400 Meter Freistil in 4:03:84 Minuten für sich. Die Olympiazweite Allison Schmitt wurde Achte und Letzte.

