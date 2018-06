Mülheim an der Ruhr (SID) - Ex-Weltmeister Shannon Briggs hat erneut einen Auftritt des amtierenden Champions Wladimir Klitschko gestört. Beim offiziellen Wiegen vor Klitschkos Schwergewichtskampf um die WM-Krone gegen den Australier Alex Leapai (Samstag, 22.10 Uhr/RTL) stürmte Briggs in das Einkaufszentrum in Mülheim an der Ruhr und forderte wie bereits auf der Pressekonferenz am Dienstag eine Chance.

"Ich habe das Alter, die Erfahrung und die Power", brüllte Briggs, während sich die eigentlichen Protagonisten auf dem Podium den traditionellen Staredown lieferten. Briggs, letzter Weltmeister im Schwergewicht aus den USA, verhöhnte Klitschko: "Er weiß, dass ich ihn schlagen kann, deshalb geht er mir seit Jahren aus dem Weg."

Der 38 Jahre alte Champion aus der Ukraine, der seit zehn Jahren keinen Kampf mehr verloren hat, nahm Briggs' Showeinlage gelassen zur Kenntnis. Mit 112,2 Kilogramm ist Klitschko so austrainiert wie bei der Mehrzahl seiner bislang 24 WM-Kämpfe, er selbst sagt: "Ich fühle mich besser denn je". Außenseiter Leapai brachte 112,5 Kilogramm auf die Wage - dabei ist er 15 Zentimeter kleiner als sein Kontrahent.