Köln (SID) - Der VfB Stuttgart war am vergangenen Spieltag der große Gewinner im Abstiegskampf. Mit einem Sieg bei Hannover 96 könnte der Fußball-Bundesligist den Klassenerhalt schon an diesem Wochenende perfekt machen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Außenseiter ERC Ingolstadt hat sich mit zwei Siegen ins DEL-Finale zurückgekämpft. Am Freitag will der Favoritenschreck den nächsten Coup im Eishockey-Finale bei den Kölner Haien landen. In der Serie steht es 2:2, vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig. Das erste Bully startet um 19.30 Uhr.

Der frühere deutsche Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber will beim ATP-Turnier in Barcelona ins Halbfinale. Der an Position zehn gesetzte Augsburger trifft am Freitag im Viertelfinale auf den Kolumbianer Santiago Giraldo.