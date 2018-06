Johannesburg (AFP) Zwei Jahre nach seiner Flucht aus einem Gefängnis in Lesotho ist ein wegen zweifachen Mordes und Kannibalismus gesuchter Mann in Südafrika wieder gefasst worden. Der 27-Jährige sei in einer Kirche nahe der Stadt Durban aufgespürt worden, wo er in einer Band mitgespielt habe, teilte die südafrikanische Polizei am Freitag mit. Demnach waren an der Fahndung und der Festnahme Beamte aus Südafrika und Lesotho sowie von der internationalen Polizeiorganisation Interpol beteiligt.

