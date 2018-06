Seoul (AFP) Mehr als eine Woche nach dem Fährunglück in Südkorea ist die Zahl der geborgenen Todesopfer auf 181 gestiegen. 121 Menschen galten am Freitag nach Behördenangaben aber immer noch als vermisst. Die Küstenwache geht davon aus, dass schlechtes Wetter die Bergungsarbeiten am Wochenende weiter erschweren dürfte. Ab Samstag werde mit "deutlich schlechterem" Wetter und stärkeren Strömungen gerechnet, sagte ein Sprecher.

