Taipeh (AFP) Bei einem spektakulären Hubschrauber-Absturz auf ein Wohngebäude in Taiwan sind die beiden Piloten leicht verletzt worden. Fernsehaufnahmen zeigten, wie Uniformierte am Freitag das Wrack des Kampfhubschraubers vom Typ Apache auf dem Dach des dreistöckigen Gebäudes in Augenschein nahmen. Das Gebäude und zwei Nachbarhäuser wurde bei dem Vorfall im Bezirk Taoyuan beschädigt. Die beiden Piloten erlitten laut Militär leichte Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Zivilisten seien nicht zu Schaden gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.