Barcelona (SID) - Sandplatz-König Rafael Nadal sucht rund vier Wochen vor Beginn der French Open in Paris (25. Mai bis 7. Juni) nach seiner Form: Der Weltranglistenerste und Titelverteidiger aus Spanien schied beim ATP-Turnier in Barcelona durch ein 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 gegen seinen Landsmann Nicolas Almagro aus und kassierte die zweite Viertelfinal-Pleite in Serie.

In der vergangenen Woche war Nadal (27) in Monte Carlo ebenfalls schon in der Runde der letzten Acht gescheitert. Das Turnier in Barcelona hat der 13-malige Grand-Slam-Champion, der zuvor in zehn Duellen mit seinem Davis-Cup-Kumpel Almagro noch nie verloren hatte, seit 2005 achtmal gewonnen. Die French Open hat Rekordsieger Nadal bislang achtmal gewonnen.

Auch der frühere deutsche Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (30) hat den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der an Position zehn gesetzte Augsburger musste im Duell mit dem Kolumbianer Santiago Giraldo im zweiten Satz beim Stand von 4:6, 3:4 aufgeben.