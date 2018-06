Istanbul (AFP) Der türkische Verfassungsgerichtspräsident Hasim Kilic hat Kritik von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan an dem Gericht in scharfer Form zurückgewiesen. In einem Rechtsstaat seien die Gerichte keine Befehlsempfänger, sagte Kilic am Freitag in einer Rede zum 52. Jahrestag der Gründung des Verfassungsgerichts. Damit reagierte Kilic auf Erdogans Forderung, das Verfassungsgericht solle das kürzlich erlassene Urteil zur Freigabe des Kurznachrichtendienstes Twitter korrigieren.

