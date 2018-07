Kiew (AFP) Die prorussischen Aufständischen im Osten der Ukraine haben sieben Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in ihre Kontrolle gebracht. Das teilte das ukrainische Innenministerium am Freitag mit. Demnach werden die Militärbeobachter der OSZE von den Aufständischen in der Stadt Slawjansk festgehalten.

