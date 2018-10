Moskau (AFP) Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich über den "unakzeptablen und anklagenden Ton" der USA in der Ukraine-Krise beschwert und von einer Schmutzkampagne gesprochen. Die "Macht der US-Propaganda" ziele darauf ab, Russland und die prorussischen Proteste im Osten der Ukraine "in den Schmutz zu ziehen", sagte Lawrow am Freitag in Moskau. Die Proteste richteten sich gegen das "illegale Vorgehen" der Übergangsregierung in Kiew, welche die russische Sprache verbieten wolle und alle Russen und Russischsprachigen als "Feinde" bezeichne, "die getötet werden sollten".

