Slawjansk (AFP) Der Anführer der prorussischen Aufständischen in Slawjansk hat es abgelehnt, die von der Armee belagerte Stadt im Osten der Ukraine zu räumen. "Wir werden die Stadt nicht übergeben", sagte der selbsternannte Bürgermeister Wjatscheslaw Ponomarew am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Soweit möglich werden wir uns widersetzen. Die Stadt wird belagert, wir sind bereit, sie zu verteidigen." Die ukrainische Armee hatte zuvor angekündigt, die Stadt abzuriegeln, nachdem am Vortag bei einer Offensive mehrere prorussische Milizionäre getötet worden waren.

