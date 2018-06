New York (AFP) Wegen der brutalen Gewalt im Südsudan hat der UN-Sicherheitsrat allen beteiligten Parteien mit Sanktionen gedroht. In einer am Donnerstag in New York verabschiedeten Erklärung zeigte sich das Gremium "entsetzt und erzürnt" über die Tötung hunderter Zivilisten. Zugleich drohte der Sicherheitsrat in klarer Anspielung auf mögliche Sanktionen damit, "geeignete Maßnahmen gegen alle Verantwortlichen" zu erwägen. Dies gelte sowohl für die Regierung als auch für die Rebellen im Südsudan. Alle Menschenrechtsverletzungen müssten sofort aufhören.

