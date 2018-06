New York (AFP) Der Online-Versandhändler Amazon hat im ersten Quartal gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 19,74 Milliarden Dollar (14,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Erwartungen der Analysten wurden damit leicht übertroffen. Amazon-Präsident Jeff Bezos erklärte, das Unternehmen sei "mit Energie" ins Jahr 2014 gestartet. Er verwies unter anderem auf die Vorstellung des Streaming-Geräts "Fire TV" Anfang April und den Erwerb von Rechten an mehreren beliebten TV-Serien für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst.

