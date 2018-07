San Francisco (AFP) Der Chef des sozialen Netzwerks Google Plus kehrt dem US-Internetriesen den Rücken. "Ich teile heute mit, dass ich Google nach fast acht Jahren verlasse", schrieb der für Google Plus verantwortliche Konzernvize Vic Gundotra am Donnerstag auf seiner persönlichen Seite in dem Netzwerk. Gründe nannte er nicht, auch zu seiner Zukunft machte er keine Angaben. Es sei ein großes Glück für ihn gewesen, bei Google zu arbeiten, schrieb Gundotra.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.