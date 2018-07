Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich auch über der Marke von 1,38 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3830 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Ein Dollar war 0,7230 Euro wert. Seit Tagen bewegt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Konjunkturdaten oder Äußerungen ranghoher Notenbanker konnten sowohl die europäische wie auch die amerikanische Währung immer nur kurzzeitig bewegen. Ob sich daran vor dem Wochenende etwas ändert, ist zumindest zweifelhaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.