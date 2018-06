Paris (dpa) - Die rechtspopulistische Front National kommt in Umfragen zur Europawahl in Frankreich weiter auf aufsehenerregend gute Zustimmungswerte. Nach am Freitag in der Regionalzeitung "Nice-Matin" veröffentlichten Zahlen gab zuletzt rund jeder vierte Befragte an, für die FN stimmen zu wollen.

Die Partei um Marine Le Pen würde danach mit 24 Prozent stärkste politische Kraft werden und deutlich vor den regierenden Sozialisten um Präsident François Hollande liegen (20 Prozent). Die Konservativen von der UMP kämen derzeit auf 22 Prozent.

Bereits bei früheren Umfragen zur Europawahl am 25. Mai hatte die FN überraschend gut abgeschnitten. Bei der Europawahl 2009 hatte sie landesweit rund 6 Prozent der Stimmen geholt.

Als ein Hintergrund des starken Zuspruchs für die Rechtspopulisten gilt die Enttäuschung über die etablierten Parteien. Den regierenden Sozialisten wird vorgeworfen, die hohe Arbeitslosigkeit nicht in den Griff zu bekommen und zu wenig gegen die Kriminalitäts- und Flüchtlingsproblematik zu tun. Die konservative UMP macht seit der Wahlniederlage von Nicolas Sarkozy gegen Hollande im Mai 2012 vor allem mit parteiinternen Machtkämpfen Schlagzeilen.