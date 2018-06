München (SID) - Snowboardcrosser David Speiser hat seine Karriere beendet. Der 33-Jährige, der in 78 Weltcup-Rennen sieben Podiumsplatzierungen erreichte, hatte zuletzt die Olympischen Spiele im russischen Sotschi verpasst und will sich in Zukunft auf sein Studium konzentrieren. Bei den Spielen in Vancouver war der Oberstdorfer Achter geworden, bei den X-Games 2008 hatte er die Bronze-Medaille gewonnen.

"Ich höre auf, weil es ein guter Zeitpunkt ist und ich gesund bin, zumal die Entscheidung ja über einen längeren Zeitpunkt gereift ist", sagte Speiser nach mehr als zehn Jahren Profisport und vier Weltmeisterschaften.