Kairo (AFP) In Ägypten sind erneut Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi mit mehrjährigen Freiheitsstrafen belegt worden. Die 13 Angeklagten wurden am Samstag in Kairo wegen "Unruhestiftung, Sabotage und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung" zu Strafen von fünf bis 88 Jahren verurteilt, wie aus Justizkreisen verlautete. Sie wurden wegen gewalttätiger Proteste in den südlichen Städten Samalut und Minja, die sich gegen die blutige Niederschlagung der pro-Mursi-Demonstrationen in Kairo im August richteten, schuldig gesprochen. Gegen die Urteile ist Berufung möglich.

