Rüsselsheim (dpa) - Nach der Modelloffensive bei Pkw will der Autobauer Opel nun auch sein Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen vorantreiben.

"Bis 2022 wollen wir unsere Combo-, Vivaro- und Movano-Verkäufe um knapp 80 Prozent erhöhen. Das bedeutet in Stückzahlen von rund 83 000 Fahrzeugen in 2013 auf rund 150 000 Einheiten im Jahr 2022", sagte Opel-Vertriebsvorstand Peter Christian Küspert der dpa in Frankfurt.

Eine neue europaweite Organisation unter Führung von Ex-Chevrolet-Deutschland-Chef Steffen Raschig soll das Nutzfahrzeuggeschäft in Schwung bringen. Raschig wird sein Amt am 1. Mai antreten.

Opel in Zahlen 2013