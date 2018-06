Berlin (dpa) - Bundesbildungsministerin Johanna Wanka hat eine bessere Berufsberatung an Gymnasien gefordert, um die Zahl der Studienabbrecher zu senken.

"Wir brauchen schon in der Schule, auch in den Gymnasien, eine intensivere Beratung", sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag". "Wenn jemand Elektrotechnik studieren will, aber wegen Schwächen in Mathematik oder Physik keine gute Erfolgsprognose hat, sollte er lieber eine Lehre als Elektroniker oder Elektromonteur beginnen." Wer die Ausbildung gut bewältige, könne immer noch studieren.

Wanka hatte bereits häufiger die hohe Zahl von Studienabbrechern beklagt, die sie für manche Fächer auf 40 Prozent beziffert. Sie hat ein bundesweites Konzept angekündigt, um ihnen Berufschancen im Handwerk zu eröffnen.

Wanka-Vorstoß

Handwerk und Bildung