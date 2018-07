Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck fliegt heute zu einem viertägigen Besuch in die Türkei. In der Nähe der syrischen Grenze informiert er sich am Sonntag zunächst über die Situation von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien.

In dem Lager in der Nähe der Stadt Kahramanmaras sind etwa 16 000 Menschen untergebracht. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt besucht Gauck auch Soldaten der Bundeswehr, die dort im Grenzgebiet mit Patriot-Raketen den Luftraum sichern.

Der offizielle Staatsbesuch beginnt am Montag in Ankara, wo Gauck mit Staatspräsident Abdullah Gül und Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zusammentrifft. Am Dienstag eröffnet er in Istanbul eine deutsch-türkische Universität.

Auf der Reise will der Bundespräsident die Themen Demokratie und Rechtstaatlichkeit sowie den Schutz religiöser Minderheiten ansprechen. Seit der blutigen Niederschlagung der Proteste im Gezi-Park von Istanbul im vergangenen Sommer ist die Türkei auch international verstärkt in die Kritik geraten.

