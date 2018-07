Paris (AFP) In den Kampf um die Milliarden-Übernahme des französischen Kraftwerks- und Zugbauers Alstom hat sich nach Angaben aus Branchenkreisen der deutsche Siemens-Konzern eingeschaltet. Das Unternehmen bereite ein Angebot in Konkurrenz zum US-Konzern General Electric (GE) vor, hieß es am Samstag. Am Sonntag wird der GE-Chef Jeffrey Immelt zu Gesprächen in Paris über den Erwerb von Alstoms Energiesparte erwartet. Diese macht etwa 70 Prozent der Aktivitäten des französischen Konzerns aus.

