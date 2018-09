Moskau (AFP) Russland wird nach eigenen Angaben alles in seiner Macht stehende tun, um die in der Ostukraine verschleppten Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) frei zu bekommen. Moskau sei der Meinung, "dass diese Menschen so bald wie möglich freigelassen werden müssen", sagte russische OSZE-Botschafter Andrej Kelin der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Samstag. Russland werde als OSZE-Mitglied "in diesem Fall alle Maßnahmen einleiten, die möglich sind".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.