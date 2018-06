Berlin (AFP) Mit einem Schwert unter dem Arm hat ein Mann am Samstag in Berlin Passanten in Angst versetzt. Alarmierte Polizisten überwältigten den nur mit einem Krankenhaushemd und einer Jacke Bekleideten, der eine Statue in den Händen hielt, wie die Polizei mitteilte. Sein etwa 45 Zentimeter langes Schwert mit Scheide habe er trotz Aufforderung nicht herausrücken wollen. In seiner Jackentasche entdeckten die Beamten zudem einen kleinen Pflasterstein. Der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, später aber wieder entlassen. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Prenzlauer Berg.

