Fessenheim (AFP) Anlässlich des Jahrestags der Tschernobyl-Katastrophe haben Atomkraftgegner am Samstag vor dem französischen Atomkraftwerk Fessenheim demonstriert. Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace fuhren am Morgen mit dem Segelschiff "Beluga II" auf dem Rheinseitenkanal vor die an der deutschen Grenze gelegene Anlage. Auf Transparenten standen Slogans auf Deutsch, Französisch und Englisch gegen die Nutzung der Atomkraft, darunter "Radioaktivität kennt keine Grenzen".

