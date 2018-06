Brüssel (AFP) Wegen der unkooperativen Haltung Russlands in der Ukraine beraten EU-Diplomaten am Montag in Brüssel über die Verhängung weiterer Sanktionen gegen Moskau. Wie ein EU-Vertreter am Samstag sagte, wird es dabei um die Verhängung von Strafmaßnamen der "Stufe zwei" gehen, darunter Konto- und Visasperren gegen führende russische Regierungsvertreter. Mehrere europäische Staaten und die USA hatten in den vergangenen Tagen eine Ausweitung der wegen der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland verhängten Sanktionen angekündigt.

