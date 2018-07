Berlin (dpa) - Mehrere Tausend Gegendemonstranten haben den geplanten Aufmarsch der rechtsextremen NPD in Berlin verhindert. Der Zug von rund 100 Neonazis kam in einer Dreiviertelstunde nur etwa 200 Meter weit und musste dann umkehren, weil die Strecke durch den linksalternativ geprägten Stadtteil Kreuzberg in alle Richtungen blockiert war. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Zuvor hatte es noch eine Zwischenkundgebung gegeben. Nach Flaschen- und Steinwürfen wurden mehrere Demonstranten vorläufig festgenommen.

