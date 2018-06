Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat sich angesichts immer wieder auftauchender Wechselgerüchte zu seinem Klub Borussia Dortmund bekannt. "Ich muss nicht acht Meisterschaften haben am Ende meiner Karriere. Ich will lieber etwas Besonderes gemacht haben. Und das war bisher hier ganz klar der Fall. Deshalb gibt es im Moment keine Gedanken in die Richtung", sagte der 25-Jährige der Bild-Zeitung: "Ich hole lieber hier eine Meisterschaft als wichtige Figur als vier Meisterschaften in Teilzeitkraft."

Hummels' Vertrag beim deutschen Vizemeister läuft noch bis 2017. Erst in der vergangenen Woche hatten spanische Medien den Innenverteidiger zum wiederholten Male mit dem spanischen Meister FC Barcelona in Verbindung gebracht.