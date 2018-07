Madrid (dpa) - Real Madrid hat sich für das Champions-League-Duell gegen Bayern München warmgeschossen. Drei Spieltage vor dem Halbfinal-Rückspiel beim deutschen Fußball-Rekordmeister kam das Team von Trainer Carlo Ancelotti in der Primera Division zu einem souveränen 4:0 (1:0) gegen CA Osasuna.

Superstar Cristiano Ronaldo (6., 52.) traf zweimal. Sergio Ramos (60.) und Daniel Carvajal (83.) steuerten die Treffer drei und vier bei. In der Tabelle rangiert Madrid mit 82 Punkten hinter dem Stadtrivalen Atletico (85 Punkte) an zweiter Stelle. Dritter ist der FC Barcelona (81.). Atletico und Barca spielen am Sonntag.